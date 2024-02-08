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Общество

Проект благоустройства Корытовского лесопарка разработают до конца лета

09.02.2024 13:09|ПсковКомментариев: 0

Проект благоустройства Корытовского лесопарка разработают до конца лета. Как сообщил глава города Пскова Борис Елкин, основная задача проекта - спроектировать комфортное место для отдыха горожан на основе существующего парка.

Проектировщику предстоит исследовать участок и провести ревизию деревьев. Постараются максимально сохранить ценные породы, но аварийные придется удалить, вместо них высадят новые.

«Парк предлагается поделить на зоны, продумать сеть пешеходных дорожек (включая тропы), велополосу, площадки для тренажеров, нестационарных торговых объектов, санитарных комнат и парковки. Надо спланировать освещение и видеонаблюдение, а также адаптировать лесопарк для маломобильных граждан. Чтобы учесть все пожелания, эскизный проект обсудим все вместе», – добавил Борис Елкин.

Теги: #Корытовский лесопарк
Источник: Псковская Лента Новостей
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