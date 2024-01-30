Общество

В Пскове готовятся к благоустройству территории в Корытовском лесопарке

В Пскове разработают проектно-сметную документацию на благоустройство территории общего пользования – Корытовского лесопарка. Разработку документации заказала администрация Пскова, сообщается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Иллюстрация из технического задания

Благоустраивать будут часть земельного участка с КН 60:27:0000000:5536 ЗУ1 ориентировочной площадью 3,5 га. Местоположение - в районе дома № 56 по улице Яна Райниса (Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области).

При подготовке проектно-сметной документации заказчик требует учесть ранее благоустроенную территорию и не включать ее в общую площадь благоустройства, за исключением необходимости усовершенствования элементов обустройства, «допроектирования» или реновации.

В проекте необходимо предусмотреть зонирование территории, связанную между собой систему дорожек для пешеходов, включая прогулочные тропы и дорожки с различными типами капитальных покрытий, устройство велополосы, площадки для отдыха, включая устройство навесов.

Планируются площадка для размещения уличных разновозрастных тренажеров (в том числе для маломобильных групп населения), площадка для мобильных туалетных кабин с установкой автономных модульных кабин, размещение информационных стендов с материалами о правилах безопасности, парковка для автомобилей со стороны улицы Дачной.

В проекте должны быть предусмотрены устройство наружного освещения с применением современных энергосберегающих технологий, устройство площадки с капитальным покрытием для размещения нестационарных торговых объектов (с обеспечением оттока воды, подходов к нестационарным торговым объектам, включая транспортную доступность к ним), видеонаблюдение по всему периметру объекта, конструктивные решения расположения элементов обустройства (малые архитектурные формы, скамейки, урны и т.д.), обеспечение водоотведения, элементы навигации (информационный щит со схемой лесопарка, элементами благоустройства, зонированием).

Проектировщик должен предусмотреть озеленение в объеме, необходимом для эстетичности и экологичности территории, предусматривающем санацию зеленых насаждений, снос аварийных с максимальным обеспечением сохранности существующих ценных пород, ревизию биологического состояния деревьев на участке с выдачей соответствующего заключения в пояснительной записке.

Разработку ПСД необходимо завершить до 31 августа 2024 года.

По информации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, поступило 12 заявок, одна из них отозвана 30 января. Победителем стала организация, предложившая цену 2 млн 100 тыс. рублей. Начальная цена составляла 4 млн 407 тыс. рублей.