Общество

Сергей Удальцов попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов включен Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга 9 февраля.

Удальцову вменяют оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). Басманный суд Москвы 12 января арестовал его до 15 февраля, пишет «Интерфакс».

По словам Удальцова, оправдание терроризма следствие усмотрело в его постах в поддержку участников «марксистского кружка» из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе. Вины он не признает.

В 2014 году Удальцов был осужден на четыре с половиной года колонии по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовке к организации дальнейших беспорядков на территории России. В августе 2017 года он освободился из колонии, отбыв полный срок наказания.