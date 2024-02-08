Александр Борисов: Реализация проектов с участием РВИО будет зависеть от инициативы великолучан

Реализация новых проектов с участием регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области будет зависеть от инициативы людей. Об этом сообщил руководитель регионального отделения РВИО Александр Борисов на пресс-подходе в Великих Луках 9 февраля, сообщает Telegram-канал Псковского регионального отделения РВИО.
Он поблагодарил своего коллегу - депутата Государственной Думы Александра Козловского, «настоящего друга регионального отделения РВИО». «Три выпуска "Истфактов" (проект ПЛН-ТВ - ред.) о Великих Луках сделаны при поддержке завода "ЗЭТО". И я уверен, что в городе воинской славы, южной столице нашей области, есть немало патриотов родной земли, которые заинтересованы в сохранении и популяризации знаний о славных страницах истории Великих Лук. Приглашаю к сотрудничеству всех заинтересованных лиц и организации», - добавил депутат.
Ранее сообщалось, что руководителем местного отделения Российского военно-исторического общества в Великих Луках стал сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.