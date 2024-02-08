Общество

Отделение РВИО в Великих Луках возглавил Дмитрий Белюков

Руководителем местного отделения Российского военно-исторического общества в Великих Луках стал сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков, сообщает Telegram-канал Псковского регионального отделения РВИО.

Сегодня, 9 февраля, в Краеведческом музее Великих Лук состоялся круглый стол Псковского регионального отделения РВИО. Он был посвящен 80-летию освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и 100-летию со Дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова.

Участники круглого стола заслушали доклад Дмитрия Белюкова о Великолукской наступательной операции и освобождении Великих Лук в январе 1943 года. Почетный гражданин Великих Лук, историк Владимир Орлов рассказал о подвиге «псковского Сусанина» Матвея Кузьмина, а ученица лицея №10 Анастасия Егорова поведала о подвиге Александра Матросова.

Также на мероприятии представили нового руководителем местного отделения РВИО в Великих Луках.