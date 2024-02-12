Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Президентский квартет, борьба с «наливайками» и старт ремонта в Шабанах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Президентский квартет: процесс регистрации кандидатов на мартовские выборы президента ЦИК завершил без сюрпризов. Все ли довольны набором кандидатов?
- Регионы получат право влиять на «наливайки». Как они им распорядятся?
- Экотехнопарк будет построен в Псковской области к декабрю 2024 года – заявление губернатора.
- Смертность в Псковской области сократилась, но и рождаемость не выросла – о чем говорят цифры?
- Старт большого проекта: в микрорайоне Шабаны в Пскове начался ремонт улиц.
Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем Александром Савенко.