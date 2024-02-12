Общество

Найденные в Псковской области останки воина перезахоронят на семейном кладбище

Останки бойца Красной армии Якова Шейдина, которые поисковики нашли на территории Невельского муниципального округа в 2023 году, перезахоронят на семейном кладбище, родственников бойца удалось найти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом объединении «Псковский рубеж».

Фото: поисковое объединение «Псковский рубеж»

«Благодаря профессиональной работе коллег из информационно-поискового центра "Благовест" удалось оперативно разыскать родных Якова Ароновича Шейдина. Так сложилось, что у его родного сына Вадима Яковлевича не было детей, и прямых потомков не осталось. Тем не менее, семья Шейдиных огромна, и нам удалось найти его внучатую племянницу, которая и по сей день проживает по адресу, указанному в смертном медальоне. Она и предоставила нам фото Якова Ароновича, а также подтвердила, что он действительно трудился на биофаке, а на фронт ушел рядовым в составе ополчения», - рассказали поисковики.

Напомним, в медальоне был указан домашний адрес: город Ленинград, Дзержинский район, улица Маяковского, дом №21, квартира №30.

«Еще есть пробелы в истории жизненного пути бойца, в том числе и то, как он оказался на Невельской земле, однако уже точно известно, что он упокоится на семейном кладбище рядом с сыном и другими близкими», - добавили в объединении «Псковский рубеж».