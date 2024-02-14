Общество

В Пскове усилят работу по приведению рекламных баннеров в соответствие с дизайн-кодом

В Пскове усилят работу по приведению рекламных баннеров в соответствие с дизайн-кодом. Об этом начальник отдела перспективной застройки комитета по архитектуре и градостроительству администрации города Маргарита Мищенкова в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Самая большая претензия была к рекламным конструкциям. Сам дизайн-код был направлен на приведение вывесок в соответствие. В настоящее время осталась реклама, рекламные баннеры, которые имеют неэстетичный вид, выгоревшие, где-то потрепанные. Сейчас активная работа будет направлена на рекламные конструкции, так как этот момент был немного упущен, мы занимались, в основном, вывесками», – рассказала Маргарита Мищенкова.

Она отметила, что особое внимание уделят выезду из города по Октябрьскому проспекту.

«Там промышленные предприятия и очень много рекламы, она частично не зарегистрирована, просто хаотично установлена, это создает неопрятный вид», – добавила Маргарита Мищенкова.

Поручение активно заняться этой работой дали комитету по управлению муниципальным имуществом, в том числе в виде рейдов, чтобы выявлять незарегистрированную рекламу и рекламу, которая не соответствует дизайн-коду.

Напомним, дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова. Тогда произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.

На прошлой неделе губернатор Михаил Ведерников назвал муниципальные образования Псковской области, которые отстают в части внедрения дизайн-кода. Их три. В Гдовском районе остался ряд несогласованных вывесок на центральной улице, Дедовичский привел в порядок центральные улицы, но на периферию дизайн-код пока еще не пришел. Много работы еще остается в Великих Луках - на въезде в город.