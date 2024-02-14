Общество

Вдовы участников СВО утвердили концепции мемориальных комплексов в память о защитниках Отечества

Утверждены концепции мемориальных комплексов по увековечению памяти погибших защитников Отечества в Выбутах и Белом Мхе. Решение принято в среду, 14 февраля, на очередной на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с вдовами участников специальной военной операции. В обсуждении принял участие сенатор от Псковской области Алексей Наумец, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

«Для нас принципиально важно, чтобы комплексы были реализованы с учетом ваших пожеланий и соответствовали вашим ожиданиям. Хочу поблагодарить за идеи и предложения. Сразу после согласования мы перейдем к стадии проектирования, чтобы межсезонье использовать для работы с документацией и с наступлением благоприятных погодных условий выйти на площадку», — заметил Михаил Ведерников, обращаясь к вдовам. По его предложению, согласованные концепции планируется вынести на собрание депутатов Псковского района, чтобы внести корректировки в правила благоустройства. Это позволит сохранить единый облик мемориального комплекса в будущем.

В ходе доверительного и открытого разговора была проанализирована обновленная концепция мемориалов, созданная с учетом пожеланий и предложений семей. Столь чувствительный и важный вопрос губернатор Михаил Ведерников обсуждал с родственниками неоднократно, позиции по ключевым направлениям сверялись поэтапно, шаг за шагом.

Детали проектов представил скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович, акцентируя внимание на тех или иных художественных приемах. В Выбутах на мемориальном комплексе планируется установить коленопреклоненную скульптуру воина и плиты с именами бойцов, обустроить территорию у захоронения. Оформление мемориального комплекса на погосте проработано с учетом ограничений, так как это территория зоны охраны объектов культурного наследия. Участие в разработке проекта принимал псковский архитектор, дизайнер и урбанист Сергей Станкевич.

На Крестовском кладбище в Белом Мхе планируется установить памятник — молодого бойца, который олицетворяет собирательный образ защитника Отечества. У него за спиной два уходящих в небо пилона — как символ дороги в небо. Пилоны будет венчать орден Мужества.

Участники встречи в целом обновленные основы концепций одобрили, внеся незначительные пожелания и предложения, которые будут учтены и проработаны в дальнейшей работы.

В ходе встречи Михаил Ведерников анонсировал также дополнительные региональные меры социальной поддержки Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза и членов их семей, которые закреплены соответствующим указом.