Общество

Борис Елкин: День вывода войск из Афганистана - важное событие для многих псковских семей

35-летие вывода советских войск из Афганистана отмечают сегодня в Пскове. Всех причастных к этому событию глава города Пскова Борис Елкин поздравил в своем Telegram-канале.

«История нашего города пронизана воинской славой. Псковские военнослужащие всегда там, куда призвала Родина. И Афганская операция - не исключение. Именно поэтому день вывода войск из Афганистана - важное событие для многих псковских семей. День, который напоминает нам о том, как хрупок мир и как важно его беречь», - написал Борис Елкин.

Он добавил, что сегодня в сквере у Дома офицеров по традиции собрались все, кому дорога память о воинах-афганцах: ветераны боевых действий, военнослужащие, кадеты, юные патриоты.

«Наш долг помнить всех, кто стойко и мужественно противостоял силам международного терроризма, кто отдал жизнь и здоровье за мир и безопасность! В знак нашей благодарности воинам Псковского гарнизона, погибшим при выполнении боевых и специальных задач, у мемориала в их честь снова море цветов. В этом году памятник отремонтируем, а в перспективе займемся благоустройством сквера», - добавил глава города.