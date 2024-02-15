Общество

Половина опрошенных компаний в Псковской области знают об онкозаболеваниях у своих сотрудников

Консалтинговая компания diversity brand, Фонд семьи Тиньковых и Фонд борьбы с лейкемией провели опрос и выяснили, как часто псковские работники сталкиваются с раком, а также как помогают работодатели таким сотрудникам. Также юрист hh.ru Дарья Ерзина, рассказала, нужно ли и при каких условиях сотрудники должны рассказывать своим работодателям о болезнях и состоянии здоровья.

Опрос работодателей показывает, что сразу 60% опрошенных знают о случаях заболеваний раком среди сотрудников в компании, из них 40% точно знают, что у некоторых работников в компании есть онкозаболевание, 17% знают о таких работниках и сами столкнулись с таким заболеванием, еще 3% не знают о таких случаях, но сами переживали онкологию. Остальные опрошенные не знают о фактах заболевания раком.

Чаще всего работодатели заявляли, что в случае заболевания раком они сохраняют рабочее место за человеком на время лечения (так делает 2\3 опрошенных) и предлагают подстроить график под время лечения или же снизить нагрузку. Еще 48% или каждый второй опрошенный работодатель оказывал материальную помощь таким работникам.

Лишь 10% компаний честно признались, что вообще никак не помогали заболевшим работникам.

Сохранили за сотрудником рабочее место на время лечения 65% Предложили гибкие условия труда (график, снижение нагрузки и др.) 50% Оказали материальную помощь от компании 48% Оказали материальную помощь силами сотрудников 29% Предложили подходящее/альтернативное рабочее место 15% Оплатили медицинское обслуживание и необходимые лекарства 11% Никто никаких действий не предпринимал 10% Оказали информационную поддержку, маршрутизацию (порядок действий заболевшего) 9% Решили расширить медицинскую страховку работников до включения критических заболеваний 5% Предложили/оплатили профессиональную психологическую поддержку 4% Компания ничего не предпринимала, заботились о сотруднике непосредственный руководитель и его коллеги 4%

Между тем каждый пятый (26%) работодатель в ходе опроса признался, что работник, узнавший об онкозаболевании обязан сообщить об этом руководству. Еще 30% считают, что сообщать о раке надо, если болезнь влияет на работоспособность сотрудника. Другие 43%, наоборот, оставляют это решение на личный выбор сотрудника. А 5% вообще считают, что диагноз лучше скрыть. Остальные затруднились ответить.

«Если говорить о ситуациях, когда компания принимает соискателя на работу, работодатель действительно может запросить у кандидата справку о состоянии здоровья, но только в отдельных случаях, прямо указанных в законе. Например, такую справку могут попросить предоставить сотрудников служб авиационной, транспортной безопасности или у тех, кто работает с пищевыми продуктами. Кроме того, работники могут проходить медосмотры, как при приеме на работу, так и регулярные.

А если уже действующий работник обнаружил у себя заболевание и в том числе онкологию, то закон не обязывает его сообщать об этом своему руководству и оставляет это на личное усмотрение работника, однако, если такое заболевание препятствует выполнению трудовой функции, работодатель вправе такие сведения запросить», - отмечает юрист hh.ru Дарья Ерзина.

Есть и другие нюансы. Так, 46% работодателей признались, что не знают, как действовать и помогать работникам с раком. Еще треть в целом понимают, как действовать, так как сталкивались лично или в их окружении были люди с онкологией. И лишь у 8% компаний есть утвержденный порядок действий, как помогать работкам с раком.