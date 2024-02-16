Общество

Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни

Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер 16 февраля в возрасте 41 года. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Фото: Дмитрий Марков / Facebook*

Дмитрий Марков родился в 1982 году в городе Пушкино Московской области. Российский фотограф-документалист и волонтёр получил известность, создавая жанровые снимки «провинциальной России» на камеру обычного смартфона, и публикуя их в своём Instagram*.

В 2005 году Маркова пригласили фотографировать в детский дом, и в результате этой поездки он увлёкся волонтёрством. Это увлечение привело к тому, что Марков переехал из Подмосковья в Порхов — c 2007 по 2012 год Дмитрий работал в псковской общественной организации «Росток» с детьми-сиротами из коррекционных детских домов, а также воспитателем в детской деревне «Федково».

Издал два фотоальбома «#Черновик» (2017 год) и «Россия в квадрате» (2021 год).

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