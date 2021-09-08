Культура

Псковичи смогут увидеть себя на фотографиях альбома «Россия в квадрате»

Российский фотограф-документалист Дмитрий Марков совместно с Treemedia подготовил альбом «Россия в квадрате». Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте. Часть фотографий, вошедших в альбом, Дмитрий Марков сделал в Псковской области.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Дмитрия Маркова

«С момента выхода моего первого фотоальбома "Черновик" прошло почти пять лет. За это время собралось немало новых фотографий. Отобрав лучшие (около 160) и взяв за основу удачную выставку в Гоголь-центре, мы вместе с Treemedia подготовили новый альбом "Россия в квадрате"», - написал Дмитрий Марков.

По словам фотографа, он видит две причины того, что фотографии, опубликованные в социальных сетях, должны быть изданы в альбоме.

Во-первых, по его словам, он опасается блокировки «Инстаграма». «Конечно, вероятность блокировки "Инстаграма" невелика, но исключать такой сценарий полностью нельзя. В связи с этим хотелось бы сохранить многолетний фотоархив в надежном, аналоговом формате», - написал он.

Второй причиной, по словам Дмитрия Маркова, является его желание сделать так, чтобы те люди, которые «видят в этих фотографиях частицу своей жизни», могли сохранить их у себя. «Это часть нашей истории. Это наше детство на спальных окраинах, наши соседи на лавочках у подъездов, знакомые улицы наших городов и, конечно, мы сами. Мне, как фотографу, льстит признание за рубежом, но, положа руку на сердце, мои самые дорогие и любимые зрители те, кто узнают что-то родное в этих картинках. Те, кто как и я чувствуют связь, вспоминают прошлое или угадывают настоящее. Именно они — мои самые важные зрители. И именно для них этот альбом», - отметил фотограф.