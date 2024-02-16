Общество

Сбой в работе Telegram вызван проблемой во внутренней инфраструктуре сервиса

Массовый сбой в работе Telegram, по предварительной оценке, вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Об этом сообщили в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственном Роскомнадзору.

«Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует массовый сбой в работе Telegram. Предварительно, он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Проблема затронула ряд стран, включая Россию», - говорится в сообщении на сайте ЦМУ ССОП.

Ранее пользователи сообщали о сбоях в работе Telegram, на сервисе сбой.рф зарегистрировано более 10 тыс. жалоб на работу приложения.