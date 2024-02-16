Общество

Больше 1 500 школ и 1 600 детских садов построили в России с 2019 года

Больше 1 500 школ и 1 600 детских садов построено в России с 2019 года. Эти цифры прозвучали на пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования». Она стала ключевым мероприятием деловой программы Дня образования на выставке «Россия».

Гостей сессии приветствовала вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила: в Год семьи особенно важно помнить о том, как взаимосвязаны школа и семья в жизни ребенка.

О развитии образовательной инфраструктуры России рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Огромный вклад в развитии отечественного образования сыграли национальный проект «Образование» и профильные государственные программы.

«То, что сделано за последние годы в нашей стране, кардинально поменяло систему образования: обновилась инфраструктура, выросло качество образования, в школы вернулось воспитание. Нашим образованием интересуются в других странах. Все это – большая совместная работа», – сказал министр.

Сергей Кравцов и Татьяна Голикова отметили регионы, в которых особенно быстро и эффективно создается современная образовательная инфраструктура.