Общество

Стоимость полиса ОСАГО компенсировали 104 псковичам в 2023 году

В прошлом году частичную компенсацию уплаченной страховой премии по договору ОСАГО получили 104 жителя региона, имеющих инвалидность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

«Правом на компенсацию воспользовались граждане с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации или абилитации. Данная выплата может быть предоставлена на одно транспортное средство в период действия страховки. Чтобы компенсировать затраты на полис ОСАГО льготник или его законный представитель при заключении договора должны лично уплатить страховую премию и являться страхователями», — отметила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Компенсация назначается беззаявительно в том случае, если все организации, ответственные за предоставление услуги, направили необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и единую информационную систему социального обеспечения — ЕГИССО. В случае отсутствия сведений в информационных базах гражданину или его представителю следует направить заявление через портал госуслуг или лично обратиться в МФЦ, клиентскую службу отделения СФР с документами, подтверждающими право на компенсацию. Сделать это можно в течение всего срока действия полиса, то есть на протяжении года. Необходимые сведения Отделение фонда запросит в рамках межведомственного взаимодействия.

Решение о предоставлении компенсации принимается за 5 рабочих дней и в такой же срок деньги перечисляются заявителю.