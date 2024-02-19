Общество

Голосование за объекты благоустройства в Пскове стартует 15 марта

Каждый год псковичи сами выбирают общественные территории для благоустройства. Голосование проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России. В этом году голосование за объекты, которые преобразятся в 2025 году, пройдет с 15 марта по 30 апреля. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

На выбор будет предложено 17 локаций:

у дома №1/3 на улице Калинина,

у дома №4 на улице Георгиевской (детская площадка на набережной),

напротив дома №6 в Музейном переулке (детская площадка в Ботаническом саду),

у дома №16 на улице Яна Фабрициуса,

у дома №15 на улице 1-й Поселочной,

у дома №12 на улице Новгородской,

у дома №26 на улице Пригородной,

парк Выпускников у дома №2 на улице Санаторной (1-я очередь),

у ДОС 120 в Военном городке-3,

у домов №59 и №69 на улице Юбилейной,

у дома №71 на Рижском проспекте,

у домов №77 и №81 на Рижском проспекте,

площадь Лесная на пересечении улиц Герцена и Волкова,

между домом №17Б на улице Звездной и домом №3 на улице Юности,

пешеходная зона у Чёртового ручья (участок между домами №22 и №24 на улицах Алехина и Загородной),

у дома №11 в поселке Панино,

у дома №2 на улице Индустриальной.

Победителями станут три территории, набравшие наибольшее количество голосов жителей.

«Следите за новостями! Чем активнее вы будете – тем больше шансов, что нацпроект придет именно к вам!» - добавил Борис Елкин.