Голосование за объекты благоустройства в Пскове стартует 15 марта

Каждый год псковичи сами выбирают общественные территории для благоустройства. Голосование проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России. В этом году голосование за объекты, которые преобразятся в 2025 году, пройдет с 15 марта по 30 апреля. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
На выбор будет предложено 17 локаций:
- у дома №1/3 на улице Калинина,
- у дома №4 на улице Георгиевской (детская площадка на набережной),
- напротив дома №6 в Музейном переулке (детская площадка в Ботаническом саду),
- у дома №16 на улице Яна Фабрициуса,
- у дома №15 на улице 1-й Поселочной,
- у дома №12 на улице Новгородской,
- у дома №26 на улице Пригородной,
- парк Выпускников у дома №2 на улице Санаторной (1-я очередь),
- у ДОС 120 в Военном городке-3,
- у домов №59 и №69 на улице Юбилейной,
- у дома №71 на Рижском проспекте,
- у домов №77 и №81 на Рижском проспекте,
- площадь Лесная на пересечении улиц Герцена и Волкова,
- между домом №17Б на улице Звездной и домом №3 на улице Юности,
- пешеходная зона у Чёртового ручья (участок между домами №22 и №24 на улицах Алехина и Загородной),
- у дома №11 в поселке Панино,
- у дома №2 на улице Индустриальной.
Победителями станут три территории, набравшие наибольшее количество голосов жителей.
«Следите за новостями! Чем активнее вы будете – тем больше шансов, что нацпроект придет именно к вам!» - добавил Борис Елкин.