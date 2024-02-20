Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Академия Слуха» подарки 1+1
2024 вызовы и угрозы
Псков кофейни и пекарни
гастропаб «Пабло»
Господин Рейтингомер
Два хита псковской кухни
«Зенча-Псков» кто там?
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Общество 20.02.2024 15:480 Лето 2024 года в России может стать самым жарким за всю историю наблюдений 20.02.2024 15:480 Лето 2024 года в России может стать самым жарким за всю историю наблюдений 20.02.2024 15:320 Реабилитационный центр имени Дмитрия Маркова откроют в Нижнем Новгороде 20.02.2024 15:201 Ирина Иванова: Ларьки в Пскове дорабатывают свой срок 20.02.2024 15:090 Псковское отделение Сбера открывает офисы нового формата 20.02.2024 14:550 Концерт в поддержку участников СВО состоится в Пскове 22 февраля
 
 
 
Самое популярное 16.02.2024 20:220 Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни 13.02.2024 07:342 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 15.02.2024 07:000 С пятью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 18.02.2024 09:000 Еще с семью бойцами спецоперации простились в Псковской области 13.02.2024 16:233 Фатум или мистика «Провала»: пушкиногорцы строят догадки о причине ДТП с автобусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сбер вычисляет жертв мошенников в Псковской области при помощи искусственного интеллекта

20.02.2024 14:35|ПсковКомментариев: 0

Искусственный интеллект помогает вычислять жертв мошенников в Псковской области, которые пытаются получить кредитные средства или снять имеющиеся деньги со счетов для последующей передачи их злоумышленникам. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец на пресс-завтраке в ресторане «Гельдт» 20 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Олег Юшин

По словам Владимира Компаниеца, в целом за 2023 год в результате проводимой сотрудниками банка работы, клиентам, подвергающимся атакам мошенников, сохранено более 20 млн рублей личных средств.  В действительности эта цифра еще больше. 

«Цифры даже больше, чем 20 млн рублей. 20 млн рублей — это уже последний рубеж, когда человек пришел в банк и собирается снимать деньги со счета. Зачастую это последние сбережения клиента, и как правило жертвами мошенников становятся пенсионеры. Сбер препятствует мошенничеству такого рода и раньше того момента, когда человек приходит в банк. У нас запущен ряд механизмов, когда на этапе поступления звонка или СМС искусственный интеллект отслеживает подозрительные запросы и не позволяет клиентам совершить те действия, о которых он потом пожалеет», - рассказал Владимир Компаниец. 

В процессе задействована автоматизированная система фрод-мониторинга, вовлечены сотрудники офисов банка, контактного центра, подразделений безопасности банка. Для системы фрод-мониторинга определен набор триггеров, указывающих на возможное нахождение клиента под влиянием злоумышленников: такие как входящие звонки с мошеннических и рисковых номеров, заявки на кредит, переводы новым получателям и другие.

Теги: #мошенники #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужны ли предвыборные дебаты?
В опросе приняло участие 49 человек
20.02.2024, 15:320 Реабилитационный центр имени Дмитрия Маркова откроют в Нижнем Новгороде 20.02.2024, 15:201 Ирина Иванова: Ларьки в Пскове дорабатывают свой срок 20.02.2024, 15:090 Псковское отделение Сбера открывает офисы нового формата 20.02.2024, 15:040 Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина в Пскове
20.02.2024, 14:550 Концерт в поддержку участников СВО состоится в Пскове 22 февраля 20.02.2024, 14:460 Ирина Иванова: В градостроительный совет входят люди с разными точками зрения 20.02.2024, 14:371 Ольга Перог: Сделать из свадьбы «конфетку» реально даже за месяц 20.02.2024, 14:350 Сбер вычисляет жертв мошенников в Псковской области при помощи искусственного интеллекта
20.02.2024, 14:220 Более тысячи школ отремонтируют в 2024 году за счет федеральных средств 20.02.2024, 14:111 Запрет на рекламу на ресурсах иноагентов прошел в Госдуме первое чтение 20.02.2024, 14:090 Заправку для электромобилей напротив Псковского драмтеатра хотят заменить 20.02.2024, 13:580 Сбер в Псковской области в 2023 году нарастил выдачу ипотеки на 30%
20.02.2024, 13:490 Житель Дно отделался исправительными работами за хранение наркотиков 20.02.2024, 13:420 Идет поиск нового директора предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» 20.02.2024, 13:310 До +3 градусов прогнозируют в Псковской области 21 февраля 20.02.2024, 13:270 Ирина Иванова: Власть делает все, чтобы не создать новые долгострои
20.02.2024, 13:210 Налоговые поступления в Псковской области за прошлый год выросли более чем на 20% 20.02.2024, 13:100 МегаФон поможет Минцифры бороться с утечками персональных данных и фишингом 20.02.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Взаимодействие властей Пскова с общественностью в сфере градостроительства - pro et contra? 20.02.2024, 12:551 Игорь Сопов: Внедрение ДЭГ необходимо для развития избирательной системы России
20.02.2024, 12:370 Первый пилот прислал заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках 20.02.2024, 12:210 Освещение появится на баскетбольно-волейбольной площадке в Кунье  20.02.2024, 12:100 Оркестр Мариинского театра выступит на 50-м Фестивале русской музыки в Пскове 20.02.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о секретах незабываемого мероприятия
20.02.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 20 февраля 20.02.2024, 11:532 Гельдтову баню в Пскове откроют весной 20.02.2024, 11:500 Гастроли Ереванского русского драмтеатра пройдут в Пскове 20.02.2024, 11:390 Более 50 тысяч заявлений на ДЭГ подали избиратели в Псковской области
20.02.2024, 11:260 Только каждая пятая квартира в России покупается без ипотеки - исследование 20.02.2024, 11:210 Круглый стол по вопросам проведения ДЭГ организовала ЦИК России 20.02.2024, 11:160 Психически больную петербурженку осудили за вандализм в Плюссе 20.02.2024, 11:111 В Пскове водитель «Нивы» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и устроил ДТП
20.02.2024, 11:060 Склонный к бродяжничеству великолучанин заколол знакомого в подвале общежития 20.02.2024, 10:540 Почти 70% опрошенных россиян сталкивались с телефонными мошенниками за 2023 год 20.02.2024, 10:460 «Кузница»: Взаимодействие властей Пскова с общественностью в сфере градостроительства - pro et contra? 20.02.2024, 10:360 Жилой дом горел в Великих Луках
20.02.2024, 10:283 Эксперты: Псковская область обогнала Москву по перспективности трудоустройства 20.02.2024, 10:250 «Беседка»: О секретах незабываемого мероприятия 20.02.2024, 10:120 Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля 20.02.2024, 10:050 Житель Пыталово до смерти избил знакомого и отправился в колонию на шесть лет
20.02.2024, 09:530 РВИО анонсировало выход нового учебника по обществознанию 20.02.2024, 09:430 Посвященная 10-летию XXII Олимпийских зимних игр выставка откроется в Великих Луках 20.02.2024, 09:283 Торговле хотят разрешить направлять на фудшеринг только 1% продуктов 20.02.2024, 09:150 Реставрация Серафимского придела в Пскове обеспечена археологическим сопровождением
20.02.2024, 09:151 Дизайн-код в южном стиле 20.02.2024, 09:000 Путин поручил дополнить оценку эффективности руководителей вузов 20.02.2024, 08:470 Регионы России могут разделить на пять «ипотечных кластеров» 20.02.2024, 08:353 За год предпринимателей в Псковской области стало больше почти на 600 человек
20.02.2024, 08:220 Российские телеканалы ускорили сокращение доли иностранного контента 20.02.2024, 08:110 Эквадор усилил контроль за поставщиками бананов 20.02.2024, 07:570 В чем опасность заедов в уголках рта, объяснила диетолог 20.02.2024, 07:350 Россияне в 2023 году стали вторыми по числу туристов в Египте
20.02.2024, 07:190 Юрист предупредил об уловках мошенников на сайтах бесплатных объявлений 20.02.2024, 07:001 Электросамокаты и сигвеи станут дороже 19.02.2024, 22:000 Псковские полицейские предупредили старшеклассников о популярных схемах мошенников 19.02.2024, 21:584 О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом школьниках рассказала Марина Гаращенко
19.02.2024, 21:401 Диетолог рассказала о пользе от ежедневного употребления сала 19.02.2024, 21:202 Путин поручил включить объекты общепита в программы по развитию туризма 19.02.2024, 21:030 Кубок чемпионов Псковской области по блицу разыграли в Опочке 19.02.2024, 21:000 Утверждены правила выдачи удостоверения ветерана добровольцам Росгвардии
19.02.2024, 20:400 Всероссийский день зимних видов спорта объединил жителей и семьи Пскова и Великих Лук 19.02.2024, 20:200 Почти 4 тысячи раз выезжала скорая медпомощь на вызовы к псковичам за неделю 19.02.2024, 20:111 Путин поручил продлить до 2030 года сроки программ «Земский фельдшер» и «Земский учитель» 19.02.2024, 20:000 Российские IT-компании активно ищут специалистов в регионах
19.02.2024, 19:400 Межрегиональные соревнования по ММА пройдут в Великих Луках 24 февраля 19.02.2024, 19:200 «Ванька с трудоднями» или «кум королю»: тест по псковским поговоркам появился в Сети 19.02.2024, 19:091 Градостроительный совет создали в Пскове 19.02.2024, 19:000 Псковских курсантов призвали тщательнее готовиться к итоговой аттестации
19.02.2024, 18:450 Эксперт раскрыл основные схемы обмана с предложением вакансий 19.02.2024, 18:380 Рейтингомер: стрельба из травмата, два ордена и чиновники на голом льду. ВИДЕО 19.02.2024, 18:331 День святого Валентина стал менее популярным среди читателей ПЛН 19.02.2024, 18:310 «Увидимся в декабре!»: организаторы III фестиваля «Пушкин и…» в музее-заповеднике «Михайловское» утвердили даты его проведения
19.02.2024, 18:210 Пскович попытался подкупить полицейского за 200 тысяч рублей, чтобы вернуть поддельный паспорт 19.02.2024, 18:154 Минтранс обяжет регионы создать инфраструктуру для электросамокатов 19.02.2024, 18:121 В Псковской области названы крупные должники за газ 19.02.2024, 18:000 Спортивный семейный праздник «Девицы - красавицы» состоится в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru