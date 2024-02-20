Общество

Сбер вычисляет жертв мошенников в Псковской области при помощи искусственного интеллекта

Искусственный интеллект помогает вычислять жертв мошенников в Псковской области, которые пытаются получить кредитные средства или снять имеющиеся деньги со счетов для последующей передачи их злоумышленникам. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец на пресс-завтраке в ресторане «Гельдт» 20 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Олег Юшин

По словам Владимира Компаниеца, в целом за 2023 год в результате проводимой сотрудниками банка работы, клиентам, подвергающимся атакам мошенников, сохранено более 20 млн рублей личных средств. В действительности эта цифра еще больше.

«Цифры даже больше, чем 20 млн рублей. 20 млн рублей — это уже последний рубеж, когда человек пришел в банк и собирается снимать деньги со счета. Зачастую это последние сбережения клиента, и как правило жертвами мошенников становятся пенсионеры. Сбер препятствует мошенничеству такого рода и раньше того момента, когда человек приходит в банк. У нас запущен ряд механизмов, когда на этапе поступления звонка или СМС искусственный интеллект отслеживает подозрительные запросы и не позволяет клиентам совершить те действия, о которых он потом пожалеет», - рассказал Владимир Компаниец.

В процессе задействована автоматизированная система фрод-мониторинга, вовлечены сотрудники офисов банка, контактного центра, подразделений безопасности банка. Для системы фрод-мониторинга определен набор триггеров, указывающих на возможное нахождение клиента под влиянием злоумышленников: такие как входящие звонки с мошеннических и рисковых номеров, заявки на кредит, переводы новым получателям и другие.