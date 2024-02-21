Около 48 тысяч домовладений в Псковской области проинформировали о выборах президента 

Проект «ИнформУИК» реализуется в Псковской области второй раз. В этом году он распространился на все муниципалитеты региона, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе совещания с региональными отделениями партий 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Количество домовладений, которое предстоит пройти информаторам, составляет 315 682.
«За три дня работы у нас достаточно серьезные показатели по открываемости дверей. Наши избиратели настроены доброжелательно, мы открыли порядка 15%, что составляет около 48 000 домовладений. Порядка 65% избирателей открывают и общаются положительно, 3% отказываются от разговора», – уточнил Игорь Сопов.