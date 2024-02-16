Адресное информирование жителей о предстоящих выборах стартовало в Псковской области

Адресное информирование избирателей в рамках проекта «ИнформУИК» стартовало в муниципальных образованиях Псковской области с 17 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области
Более 2000 членов участковых избирательных комиссий проведут поквартирный (подомовой) обход и оповестят избирателей о сроках, времени и местах, а также формах голосования на выборах президента Российской Федерации.
Жителям муниципалитетов передадут также приглашения на выборы с номером и адресом их избирательного участка.
Бейдж и удостоверение с печатью, сумка, нагрудный знак - отличительные особенности сотрудника избирательной системы Псковской области.
Адресное информирование жителей региона пройдёт по 7 марта.