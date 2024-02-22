Общество

Александр Борисов: Псковское РВИО старается активно сотрудничать с местными администрациями, музеями и архивами

Псковское региональное отделение РВИО старается активно сотрудничать с местными администрациями, музеями, архивами, библиотеками и другими организациями. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Александр Борисов в ходе пресс-конференции сегодня, 23 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Форматы сотрудничества могут быть самыми разными - включать в себя организацию выставок, лекций, экскурсий, исторических реконструкций, а также сотрудничество в проведении научных исследований и разработке образовательных программ. Мы всегда открыты к новому взаимодействию, поскольку это играет важную роль в формировании патриотического сознания и исторической осведомленности населения. Мы открыты для предложений и всегда готовы "подставить плечо", поддержать разумные инициативы, направленные на сохранение исторической памяти, популяризацию знаний о военной истории России, патриотическое воспитание молодежи», - сказал он.

Александр Борисов подчеркнул, что региональное отделение РВИО старается активно сотрудничать с местными администрациями, музеями, архивами, библиотеками и другими организациями для проведения мероприятий по патриотическому воспитанию и историческому просвещению.