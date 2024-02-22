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Общество

Информационные стенды при поддержке регионального РВИО установят на месте гибели Александра Матросова

23.02.2024 13:33|ПсковКомментариев: 0

Планы Псковского регионального отделения РВИО на 2024 год представил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Александр Борисов в ходе пресс-конференции сегодня, 23 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Главным направлением деятельности регионального отделения в этом году является подготовка к проведению празднования в Псковской области 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза А. М. Матросова, а также 80-летию освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков. И мы хотим перенастроить работу регионального отделения – расширить границы нашей деятельности на муниципалитеты. Начали мы с нашей "южной столицы" – в Великих Луках местное отделение РВИО создано несколько лет назад, но в последнее время, в силу разных причин, особой активности не проявляло. В этом году прошли перевыборы руководства местного отделения – возглавил его известный историк, краевед Дмитрий Белюков. Мы рассчитываем, что это придаст новый импульс работе местного отделения в Великих Луках», - выступил он.

Первое мероприятие уже прошло в Великих Луках - в начале февраля уже состоялся круглый стол, посвященный 80-летию освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Площадкой мероприятия стал - Краеведческий музей Великих Лук. Депутаты Госдумы, представители руководства города, члены РВИО и кадеты заслушали доклады о подвигах героев Великой Отечественной войны.

«Здесь стоит отметить организованный просмотр выпусков проекта "Истфакт" для великолукских школьников. С 12 по 18 февраля в школах Великих Лук прошел урок мужества "Матросов и Матросовцы", в рамках реализации плана основных мероприятий, посвященных 100-летию Александра Матросова. Ребятам рассказали не только о героическом подвиге Александра Матросова и о его непростой судьбе, но и показали фильм, подготовленный при поддержке Псковского регионального отделения РВИО, ПЛН-ТВ проекта "Истфакт" "Малый Сталинград"», - подчеркнул он.

Кроме того, вчера был дан старт торжественному автопробегу Локня - Чернушки, посвященного подвигу Александра Матросова. В нем приняло участие порядка 150 человек. При поддержке регионального отджеления РВИО на месте гибели героя в деревне Чернушки установят информационные стенды, продолжил Александр Борисов.

«Особое внимание хотим уделить теме восстановления исторической справедливости, а именно добиться присвоения звания Героя Советского Союза (посмертно) для 18-летней партизанки Насти Дроздовой. Они повторила подвиг Ивана Сусанина, смелая девушка повела карателей в противоположную от партизанского штаба сторону, завела их в топкое болото и тем самым обеспечила своевременный отход народных мстителей. Разъяренные фашисты расстреляли Настю и всю семью Дроздовых. Еще мы планируем создать документальный фильм про другого "псковского" Сусанина – Матвея Кузьмина и именитого героя Атаки мертвецов – Владимира Котлинского», - поделился планами руководитель регионального отделения. 

По слова Александра Борисова, в будущем Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества продолжит «экспансию» в районы.

«Нужно вовлекать наши муниципалитеты в работу по сохранению исторической памяти, изучению военной истории региона и патриотическому просвещению. Особое внимание мы уделяем поддержке грантовых инициатив от общественных организация региона», - заключил он.

Пресс-портрет
Белюков Дмитрий Анатольевич Борисов Александр Александрович Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме
Теги: #Псковская область #рвио
Источник: Псковская Лента Новостей
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