Общество

Минобрнауки перевело на бюджет в вузах около тысячи участников СВО

Минобрнауки России перевело на данный момент с платной формы обучения на бюджетную в вузах почти тысячу участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Поддержка при обучении: переведены на бесплатное обучение около 1 000 участников СВО, около 900 членов семей военнослужащих», - говорится в сообщении.

Кроме того, была предоставлена скидка на обучение для около 2 тысяч участников СВО и 4 тысяч членов семей военнослужащих, пишет «Интерфакс».

Участники СВО могут перевестись с платного обучения на бюджет в колледжах и вузах с 2023-2024 года.