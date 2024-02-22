Общество

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила около 73 лет

Ожидаемая продолжительность жизни в России в прошлом году составила 73,46 года, следует из презентации, которую продемонстрировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе форума национальных достижений в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в Москве 24 февраля.

Отмечается, что это исторический максимум ожидаемой продолжительности жизни в стране.

Младенческая смертность находится на самом низком уровне за всю историю страны - по итогам 2023 года этот показатель составил 4,2 промилле. В 2019 году этот показатель составлял 4,9 промилле, пишет «Интерфакс».

В сентябре прошлого года Мурашко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в трех регионах России превысила 78 лет; это Ингушетия, Дагестан и Москва.