Общество

Мастер-классы для детей и взрослых проходят в греческой сыроварне «Тремпелис»

Мастер-классы для детей и взрослых проходят в греческой сыроварне «Тремпелис». Об этом генеральный директор сыроварни Светлана Климова рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: Греческая сыроварня «Тремпелис»

«Мастер-классы для детей – это то, чего мы немного боялись. То, что мы делаем, для нас чистое творчество, мы делаем это от души. Мы беспокоились, как будем работать с детьми на серьезном производстве, необходимо соблюдать серьезную технику безопасности. Начали мы с простого – кормить детей сыром на ярмарках, фестивалях. Дети подбегали, пробовали наш сыр, для нас это было знаком, что дети понимают натуральность нашего продукта, что им нравится», - рассказала Светлана Климова.

Она отметила, что все сомнения по поводу проведения мастер-классов быстро отпали благодаря активной обратной связи и отдачи посетителей.

«На мастер-классе мы сначала рассказываем историю сыродельни, сыра, рассказываем о своей продукции и даем ее попробовать. Даём маленькие питы (греческие лепешки), и дети сами выкладывают на них понравившийся им греческий сыр. Дети съедают все полностью, не оставив и кусочка. Для нас это максимальная оценка», – добавила Светлана Климова.

Детей также водят в кладовые, где хранятся сыры. Многие дети никогда не видели, как созревают сыры, и их реакция абсолютно разная.

Коллективные заявки на мастер-классы принимаются по телефону: +7(931) 908 05 41.

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