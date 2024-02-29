Общество

Температура выше климатической нормы ожидается в Псковской области в марте

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в марте составит от -1,3 до -0,3 градуса. Месячная сумма осадков составит от 31 до 46 мм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«В первой половине марта Псковская область большей частью будет находиться под влиянием южных и восточных периферий циклонов. В связи с этим ожидается преимущественно облачная погода с частыми осадками. Во второй половине месяца влияния циклонов будут сменяться влиянием полей повышенного давления, увеличится количество солнечных дней, а число дней с осадками уменьшится. Температурный фон в течение месяца ожидается немного повышенным относительно климатической нормы или близким к норме», - рассказали в МЧС.

Среднемесячная температура ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 90-130% от нормы.

Преобладающие дневные температуры в первой половине месяца ожидаются в пределах от 0 до +5 градусов, во второй половине - от +3 до +8 градусов, в конце месяца возможен прогрев от +9 до +14 градусов. Преобладающие ночные температуры в течение месяца ожидаются в пределах от -4 до +1 градуса, с понижением в отдельные ночи от -5 до -9 градусов.

В отдельные периоды возможно усиление ветра от 15 до 18 метров в секунду.