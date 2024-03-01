Общество

Профсоюзные активисты почтили память десантников 6-й роты в псковской Черехе

Профсоюзные активисты сегодня, 1 марта, почтили память десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка, возложив цветы к памятнику в деревне Череха Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

24 года назад рота под командованием подполковника М. Н. Евтюхина вступила в неравный бой с боевиками у высоты 776 под Улус-Кертом в Чечне. 22 солдатам 6-й роты были присвоены звания Героев Российской Федерации. Их имена навсегда увековечены в России.

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«﻿Они совершили подвиг! Рота закрыла нашу страну от более чем двух тысяч боевиков, не сдалась, не отошла. Воины уничтожили треть наступавших и предотвратили прорыв. Погибли 84 военнослужащих из 90. Страшно подумать, что могло бы произойти, какое количество нападений и терактов, если бы псковские десантники не стояли насмерть в Аргунском ущелье. Мы помним своих героев и чтим их подвиг!» - подчеркнул глава Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.