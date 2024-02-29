Общество

Андрей Турчак: Память о 6-й роте будет жить вечно

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак принял участие в траурном митинге на месте захоронения погибших десантников 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии на кладбище «Орлецы» 1 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Сегодня отмечается 24-я годовщина подвига героев.

Андрей Турчак отметил, что каждый год встречается на этом месте с родственниками погибших воинов 6-й роты. «По историческим меркам - это очень небольшой период, но этот срок наполнен вашей болью. Компенсировать это могут только наши дела и наша память. Мы всегда будем помнить. Необходимо, чтобы эта память передавалась нашим детям и внукам, жила вечно», - отметил Андрей Турчак и подчеркнул, что президент Российской Федерации Владимир Путин помнит каждый подвиг российских солдат.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин зачитал приветственный адрес главы региона Михаила Ведерникова. «Выражаю искренние слова благодарности нашим героям и обещаю, что их подвиги никогда не будут забыты», — сказал он и поблагодарил всех, кто с честью выполняет свой долг перед родиной.

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец добавил, что подвиг 6-й роты золотыми буквами вписан в военную историю Российской Федерации.

Литию по погибшим воинам-десантникам совершил иерей Александр Короплясов. Цветы к могилам воинов возложили семьи погибших, военнослужащие, общественники и жители города.

На траурном митинге также присутствовали председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, вице-спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания Алексей Севастьянов, глава города Пскова Борис Елкин, депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьев - отец Героя России Алексея Воробьева, погибшего в составе 6-й роты в Чеченской республике в 2000 году, секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов, делегация Брянской области, брат героя России Олега Ермакова - начальник протокольно-организационного отдела Брянской области Александр Ермаков и его сын Северьян Ермаков.

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Напомним, 1 марта отмечается день памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии, 2 отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН России по Псковской области, погибших при исполнении служебного долга.

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В марте 2000 года десантники шестой роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.