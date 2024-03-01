Александр Борисов: Пусть память о героях-десантниках 6-й роты живет вечно

Пусть память о героях-десантниках 6-й роты вечно живет в наших сердцах, а их подвиг всегда будет источником вдохновения и силы, отметил руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов сегодня, 1 марта, в 24-ю годовщину подвига десантников 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.
«Крылатая пехота» из Пскова ушла в небо, но их отвага, стойкость и преданность своему долгу и Родине остаются великим примером для всех. Бой у высоты 776 в Аргунском ущелье напоминает о том, как важно помнить и чтить подвиги тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу и благополучие, приводит слова Борисова Telegram-канал РО РВИО в Псковской области.
«Мы глубоко уважаем родителей за то, что воспитали таких выдающихся сыновей. Сегодняшняя молодежь с гордостью смотрит на этих парней. Пусть память о них вечно живет в наших сердцах, а их подвиг всегда будет для нас источником вдохновения и силы», - заключил Александр Борисов.