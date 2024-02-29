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Общество

К памятнику «Купол» в псковской Черехе торжественно возложили цветы в день памяти 6-й роты

01.03.2024 12:28|ПсковКомментариев: 0

Торжественный ритуал возложения цветов к памятнику «Купол» состоялся в деревне Черёха Псковского района сегодня, 1 марта, в 24-ю годовщину гибели десантников легендарной 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Память погибших воинов почтили их семьи, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, вице-спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания Алексей Севастьянов, глава города Пскова Борис Елкин, глава Псковского района Наталья Федорова, депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко, депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьев - отец Героя России Алексея Воробьева, погибшего в составе 6-й роты в Чеченской республике в 2000 году, секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов, делегация Брянской области, брат героя России Олега Ермакова - начальник протокольно-организационного отдела Брянской области Александр Ермаков и его сын Северьян Ермаков, настоятель воинского храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор, военнослужащие и жители города.

 

После возложения цветов прошел торжественный марш роты почетного караула.

Ранее на кладбище в Орлецах состоялся траурный митинг и лития по погибшим.

Напомним, 1 марта отмечается день памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии, 2 отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН России по Псковской области, погибших при исполнении служебного долга.

В марте 2000 года десантники шестой роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Теги: #6 рота
Источник: Псковская Лента Новостей
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