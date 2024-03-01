Общество

Завтра была весна

Как прийти на встречу с депутатом, а попасть на прием к эндокринологу? Об этом знают жители Запсковья с округа депутата Гордумы Галины Неваленной. Раз она еще и главврач поликлиники, то обращаются к ней не только по поводу ремонта дворов и дорог, но и за решением медицинских проблем. На такой встрече, состоявшейся в последний день зимы под звуки гармони, побывала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Гармонь в кустах

«Здравия желаю», - так приветствовали друг друга псковички, собираясь в зале библиотеки «Родник» на улице Труда на встречу с депутатом городской Думы Галиной Неваленной. Фразу произносили не для проформы, учитывая возраст большинства собравшихся. Жительницы округа шли с палочками, но в облаке духов, которое могло бы поспорить с туманами, окутавшими в эти дни город. Свою нотку в общую атмосферу добавляли звуки гармошки, тихонько звучавшие где-то в соседнем зале.

По всем приметам это должна была быть необычная встреча. Во-первых, округ тринадцатый, что способно настроить суеверных на определенный лад. Во-вторых, собрались 29 февраля – в бонусный день зимы, бывающий так редко.

«Дорогие друзья, заканчивается время зимы, - констатировала сотрудница библиотеки, когда все заняли свои места. - В преддверии весны встречаем аплодисментами…»

И нет, к собравшимся вышла не Галина Неваленная. Из дверей соседнего зала выплыли русские красавицы, один красавец и гармонист – вокальная группа народного хора «Радуга». Встречу с депутатом совместили с вечером клуба «Старая пластинка», проходящим в библиотеке раз в неделю.

«И еще к нам в гости пришла депутат Госдумы, - библиотекарь сильно повысила статус главной гостьи, тут же поняла свою ошибку, но собравшиеся дружно решили, что это прогноз на будущее, - депутат Гордумы Неваленная Галина Ивановна».

Ее тоже встретили аплодисментами.

«Наш Северо-Западный регион занял первое место по скорости таяния снега, - у депутата был свой прогноз. - Мы ждем весну, она уже практически за окном. Она всегда приносит обновление, оптимизм и веру в то, что будет хорошо и радостно. Вам благодарность за то, что вы такие активные. Вы – активисты не только округа, но и всего Запсковья. Вы – тот оплот, который позволяет нам двигаться вперёд».

Она не могла пройти мимо другого выступления, ставшего главной темой дня – послания президента Федеральному Собранию.

«Мы услышали то, что хотели услышать: Россия – это страна традиционных семейных отношений. Мы с вами – вы и я! – уверены, что именно так и должно быть. Мы услышали про поддержку семьи, особенно многодетных семей. Большие программы и колоссальные средства, около одного триллиона, будут направлены на развитие здравоохранения, поликлиник, - конечно Галина Неваленная как главврач городской поликлиники вычленила главное. - Наша поликлиника по уже существующему нацпроекту получает оборудование, ремонты проводятся. Дальше, повышение оплаты классных руководителей. А чтобы культура, библиотеки, такие ансамбли развивались, будет запущена программа «Земский работник культуры» для маленьких городов и поселков».

И, прежде чем настало время грянуть «такому ансамблю», она напомнила, что в прошлом году «Родник» выиграл федеральный грант, библиотека станет модельной, то есть будет отремонтирована в современном дизайне, наполнена мультимедийным оборудованием и новыми книгами.

«Несмотря на ремонтные работы, мы будем проводить встречи, – пообещала Галина Неваленная. – А сейчас дадим слово гостям. Если у кого-то будут вопросы по медицинской части, вы мне после выступления скажете, у кого какие проблемы».

Похоже, это лайфхак для всех жителей города: держаться поближе к «Роднику», «Старой пластинке» и тринадцатому округу, чтобы иметь возможно в неформальной обстановке пообщаться с главным медиком города.

Но сначала гармонист Денис Разумов растянул меха, и грянул хор под руководством Елены Самедовой.

Отдельно попросили спеть «Рябинушку» («Что стоишь, качаясь…»), на этом номере в хор превратился весь зал. Когда выступающих все же отпустили, они на прощание пожелали всем крепкого здоровья.

Зависит от активности

Процесс исполнения пожелания начался тут же. К Галине Неваленной стали подходить страждущие, а она, вырывая листы из блокнота, писала на них номера телефонов, ведущие к вожделенной записи. Но подходили не только потому, что, например, не сгибается палец. А и просто поблагодарить, в частности, работающую под руководством Галины Неваленной эндокринолога Елену Литвякову. Депутат и главврач подтвердила, что да, доктор отличный. И отправила желающих в Школу сахарного диабета, которую ведет Елена Литвякова. Записаться можно в колл-центре поликлиники по телефону 29-90-28.

Это еще и ответ на вопрос, как попасть к эндокринологу. На ПЛН как раз в этот день вышло интервью с доктором Литвяковой, и на форуме появился такой комментарий. Если традиционный путь не устраивает, можно пойти в обход.

Тем временем помощница депутата работала над исполнением послания президента – собирала наказы.

«Страна наша социально ориентированная, и от вашей активности зависит, как мы дальше будем развиваться, как будут работать запущенные программы, - объяснила Галина Неваленная. - Мы собираем предложения, чтобы транслировать их наверх».

Жительницы округа как-то даже растерялись. Но потом все-таки нашлись: вписали в бланк пожелание федеральных выплат детям войны.

Надо думать, что такой глобальный вопрос был поднят, потому что с локальными уже давно разделались – с помощью депутата Гос…, то есть Гордумы Галины Неваленной.

«Проводятся ремонтные работы в проездах, участвуем в субботниках, в конкурсах на благоустройство, уделяем внимание ремонту школ и детских садов. Население округа стало более сплоченным, – уверена депутат. – Даже для того, чтобы привести в порядок двор, жители должны прийти к единому мнению. Нам удалось найти активистов в большинстве многоквартирных домов. Мы встречаемся, они подсказывают нам, как лучше сделать. У нас много старожилов, это вселяет уверенность, что связь поколений позволит гармонично развиваться нашему округу».

Нет сомнений, что так и будет.

Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова