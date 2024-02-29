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Псковский эндокринолог: Стевию запретили из-за опасности

Пару дней назад новостные ленты облетела информация, взбудоражившая диабетиков и сидящих на диете. Речь шла о том, что в России запретили растительный подсластитель стевию. Если говорить конкретнее, то Евразийская экономическая комиссия внесла поправки в техрегламент, регулирующий использование пищевых добавок, и вычеркнула стевию из перечня разрешенных. Что не так с популярным подсластителем, какая разница между этими веществами и сахарозаменителями, в чем их польза и какой они могут нанести вред здоровью – об этом в интервью Псковской Ленты Новостей с Еленой Литвяковой, эндокринологом Псковской городской поликлиники.

- Елена Сергеевна, для начала хотелось бы понять, в чем разница между сахарозаменителями и сахаром?

- Сахарозаменители – это химические вещества, которые распознаются вкусовыми рецепторами человека, расположенными на языке, как сладкие. В этом их главное свойство. Они используются в качестве альтернативы обычному сахару при сахарном диабете, так как медленнее распадаются и не вызывают резкого скачка сахара в крови, в отличие от «традиционного» сахара, употребляемого в пищу, свекловичного или тростникового.

- Чем сами сахарозаменители отличаются между собой?

- Существует два основных вида сахарозаменителей: натуральные – фруктоза, сорбит, эритрит, стевия, и синтетические – сукралоза, аспартам, сахарин, цикламат. Основное отличие в том, что натуральные обладают определенной калорийностью, но по сравнению с обычным сахаром медленнее усваиваются и не вызывают резкого подъема инсулина в крови. Синтетические подсластители имеют нулевую калорийность и полностью выводятся из организма. Натуральные получают из природного сырья, а искусственные – из химических соединений.

Елена Литвякова.

Есть также разница между сахарозаменителями и подсластителями. Энергетическая ценность сахарозаменителей аналогична таковой у сахара, то есть около 4 килокалорий на 1 грамм. Однако, дозозависимая калорийность меньше, по сравнению с сахаром. В отличие от сахара они метаболизируются в организме с меньшей потребностью в инсулине, умеренное употребление не приводит к выраженной гипергликемии. Это относится к таким веществам как ксилит, сорбит, фруктоза.

А вещества, не обладающие или почти не обладающие энергетической ценностью и метаболизирующиеся без участия инсулина, не влияющие на уровень сахара крови, называют подсластителями. То есть то, о чем мы в быту чаще говорим как о сахарозаменителях, правильнее называть подсластителями.

Производители часто объединяют несколько подсластителей в одну смесь.

- В чем польза подсластителей?

- Как я уже говорила, в первую очередь, они необходимы диабетикам, так как имеют сладкий вкус, но незначительно влияют на уровень сахара. Также помогают контролировать вес, при попытке похудеть подсластители могут быть привлекательным вариантом. К тому же, они не приводят к возникновению кариеса.

- Могут ли подсластители нанести вред? Можно ли что-то «сломать» в организме, используя их?

- Цикламат и сахарин, зачастую, существуют в виде солей натрия, что важно учитывать при разработке рациона питания для пациентов с артериальной гипертензией, заболеваниями почек и отеками. Синтетические сахарозаменители при чрезмерном употреблении оказывают слабительное действие. Некоторые сахарозаменители, к примеру, фруктоза, повышают риск возникновения сердечно-сосудистых патологий.

При чрезмерном употреблении любого продукта, в том числе заменителя сахара, вред очевиден. В данном случае может нарушиться микрофлора кишечника, кислотное равновесие крови, выработаться толерантность к глюкозе, а это является предпосылкой к диабету.

Самая главная рекомендация при употреблении любого сахарозаменителя — не превышать его суточную дозу.

Передозировка подсластителя может стать предпосылкой к возникновению сахарного диабета.

- Стевия из свежих новостей — что это такое? Почему она попала под запрет?

- Чтобы понять, что запретили, нужно знать, что вообще было разрешено. Подсластитель использовался в двух видах. Один выпускался без всякого индекса и номера, назывался просто «стевия», а значит, контролировать концентрацию и прочие параметры было невозможно. Поэтому из перечня исключили стевию в общем: стебли, корни, порошок из нее, сиропы и экстракты.

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Второе вещество выпускается под наименованием «стевиолгликозид Е960» — это высокоочищенный экстракт того же растения. Он имеет технический регламент и конкретные характеристики качества, он прошел проверки, и известна его безопасная дозировка. А «неизвестная» стевия – сюда попадают те формы, которые запретили – этим похвастаться не может. Соответственно, при производстве продуктов из нее возможны нарушения концентрации или наличие каких-либо добавок с потенциально опасными свойствами. И этим запретом возможные нарушения как раз свели свели если не к нулю, то к минимуму.

Беседовала Юлия Магера