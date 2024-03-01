Общество

Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве

Политика Алексея Навального* похоронили в Москве на Борисовском кладбище. Перед похоронами в храме «Утоли моя печали» в Марьино прошло отпевание, куда пришли его родители, знакомые и сторонники.

К месту похорон приехали иностранные послы. Вблизи Борисовского кладбища успели заметить посла США Линн Трейси, посла Франции Пьера Леви, посла Германии Александра Ламбсдорфа, посла Канады Сару Тейлор, а также заместителя главы британской дипмиссии Тома Додда. У кладбища были замечены автомобили с дипломатическими номерами Ирландии, Польши, США, Греции, Бельгии и Австрии, пишет РИА Новости.

Навальный* умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО).

Смотрите также Умер Алексей Навальный*

В заключение Навальный* попал после того, как в 2021 году условный срок по делу «Ив Роше» ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны), итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

Напомним, в 2017 году Навальный* стал гостем программы ПЛН «Особое мнение» в прямом эфире радио на волне (102.6 FM).

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов