Общество

Умер Алексей Навальный

Российский политический и общественный деятель, юрист и видеоблогер Алексей Навальный (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности) скончался в возрасте 48 лет в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля. Об этом сообщает УФСИН России по автономному округу.

«Осужденный Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного», - сообщили в ведомстве.

Напомним, в 2017 году Навальный стал гостем программы ПЛН «Особое мнение» в прямом эфире радио на волне (102.6 FM).

Ранее Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений. Прокурор требовал назначить ему 20 лет колонии особого режима, Навальный получил 19.

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В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.

В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области, затем он был направлен в колонию №3 в Ямало-Ненецком автономном округе.