Общество

Документальный фильм о десантниках 6-ой роты показали в учебном пункте СИЗО-1

Память воинов-десантников 6-ой роты 104-го гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ, геройски погибших в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чечни, почтили в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошел тематический классный час о героях-десантниках. Началу тематического урока предшествовало прочтение стихотворения «Крылатая пехота, ушедшая в века». Далее, как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, учащиеся ознакомились историей подвига 6-ой роты, посмотрели документальный фильм и прослушали музыкальные композиции, посвященные героической пехоте.

«О подвиге 6-ой роты необходимо знать и помнить. Это история нашего государства, история смелых и отважных людей. Воздушно-десантные войска – это гордость России, олицетворение ее мощи и славы. Несмотря на численное превосходство врага, десантники проявили стойкость, мужество и героизм. Они до конца выполнили свой воинский долг», - подвела итог мероприятия Наталья Афанасьева.

В завершение классного часа учащиеся создали тематический стенд и почтили память бойцов роты минутой молчания.