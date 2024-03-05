Общество

Иноагентам предлагают запретить выплачивать авторские вознаграждения

Предложение запретить выплачивать иноагентам вознаграждение по авторским и смежным правам обсудят в Госдуме после завершения работы депутатов в регионах - на следующей неделе, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение иноагентам по авторским и смежным правам, включая артистов, музыкантов и писателей. Согласно графику работы Госдумы текущая региональная неделя продлится до 11 марта, пишет РИА Новости.

Депутат сообщил, что работа по корректировке законодательства с целью защиты суверенитета и безопасности России продолжится, это - поручение президента РФ Владимира Путина, озвученное им в послании Федеральному Собранию, обсуждаются и другие поправки.

«Сбежавшие за границу "звезды" продолжают получать в нашей стране немалые деньги за свои авторские права, которые затем тратят на финансирование ВСУ и откровенно антироссийскую деятельность. Разве это допустимо? Может, повторюсь, но все же скажу: у каждого из них был выбор - поддержать свою страну, армию, народ или трусливо сбежать. Они выбрали путь предательства», - подчеркнул Пискарев.

Ранее Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов.