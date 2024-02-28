Общество

Госдума приняла закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов

Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов.

Инициатива была внесена в Госдуму в феврале. Авторами выступили 395 депутатов нижней палаты во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций за исключением «Новых людей». Изменения вносятся в законы «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, «О рекламе» и «О средствах массовой информации».

«Внести в федеральный закон... "О рекламе" ...следующие изменения: ...не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента», - следует из текста закона.

Им также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства, пишет РИА Новости.

«Только в минувшем году более 200 российских физлиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. Это сотни миллионов рублей. Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь», - заявил ранее Володин.

Как пояснил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, нарушение запрета размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов будет наказываться штрафом в размере до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей - для юрлиц в соответствии с действующим законодательством. Он также напомнил, что нарушение порядка деятельности иностранного агента (или учрежденного им российского юрлица-иноагента), совершенное после двукратного его привлечения к административной ответственности в течение одного года, будет наказываться уже в соответствии с УК РФ, наказание может составить вплоть до двух лет лишения свободы.