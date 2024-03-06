Общество

Водитель с 35-летним стажем из Псковской области выиграл в лотерею более 17 млн рублей

Водитель с 35-летним стажем из Псковской области выиграл в лотерею от «Столото» 17 234 391 рубль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Столото».

Мужчина участвует в лотереях от «Столото» около пяти лет. Последний год мужчина чаще приобретает билеты онлайн. В ходе 295129-го тиража государственной лотереи «Рапидо» водитель из Псковской области выиграл многомиллионный суперприз - 17 234 391 рубль.

Как это произошло, победитель рассказал на оформлении выигрыша в лотерейном центре «Столото» в Москве.

«Как только я не пытался угадать счастливые номера: анализировал архивы тиражей, выбирал любимые числа. В последнее время решил отмечать только случайные номера, приходившие мне на ум. Они то и принесли мне в итоге победу», — поделился мужчина.

О выигрыше мужчина узнал, когда проверил итоги тиража в личном кабинете.

«Когда я увидел, что выиграл суперприз, меня как будто мешком по голове ударили, — заметил мужчина. — Самое интересное, что эмоции у меня смешанные: я рад, и в то же время не могу поверить, что это не сон. Последнее время дела шли не лучшим образом, поэтому я надеюсь, что после выигрыша в лотерею у меня наступит светлая полоса в жизни».

Мужчина более 35 лет работает водителем. На выигранные деньги он планирует открыть собственный автосервис и достроить загородный дом. В юности мужчина занимался волейболом, сейчас он болеет за спортсменов в качестве зрителя. Свободное время победитель любит проводить за городом.

«Я и подумать не мог, что однажды выиграю в лотерею такую сумму. Поэтому победа для меня — настоящее чудо. Желаю всем участникам испытать такие же эмоции на себе», — подытожил победитель.

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Напомним, с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.