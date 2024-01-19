Общество

Миллионер из хрущоб: как псковичи на лотереях обогатились

С началом года посыпались новости о крупных лотерейных победах псковичей в праздничных розыгрышах. Миллиард, как семья из Тюмени, в нашем регионе никто не выиграл, но есть несколько тех, кого можно назвать счастливчиками. Псковская Лента Новостей узнала суммы самых крупных выигрышей и вспомнила наиболее яркие победы прошлых лет, которые привели везунчиков к семейному счастью и на карьерные вершины.

Момент – и миллионер

В этом году праздничные лотереи сделали миллионерами сразу четырех жителей Псковской области.

17 234 391 рубль – столько составил доставшийся псковичу суперприз государственной лотереи «Рапидо» от «Столото». 15 января там сообщили, что победитель еще не обращался за выигрышем.

«Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что билет был куплен за 300 рублей в мобильной версии сайта «Столото». А к победе счастливчика привели числа 1, 13, 8, 17, 19, 20, 12, 2, отмеченные в первом поле билета, и число 4 — во втором», - раскрыли организаторы счастливую комбинацию.

3 миллиона рублей – чуть меньше повезло великолучанину, купившему за 150 рублей билет моментальной лотереи «Зима» в почтовом отделении на улице Некрасова.

1 миллион рублей – по призу на такую сумму выиграли еще два жителя области.

Первый за 100 рублей купил билет «Мечталлиона» в почтовом отделении на улице Труда в Пскове, счастливый для победителя розыгрыш состоялся 1 января.

В этот же день по телевидению показали трансляцию «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото». На купленный в Псковской области билет пришелся выигрыш размером в один миллион. Всего на территории региона было приобретено 27 105 выигрышных билетов, общая сумма выплат по ним составила 5 829 840 рублей. Если откинуть миллионера и его билет, то на остальных в среднем приходится по 178 рублей.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин и Минспорта, проводятся они под надзором налоговой службы. Собранные средства идут на финансирование программ по развитию физкультуры и спорта. Победители платят налог на выигрыш. Им не облагаются призы до 4 тысяч рублей. С более крупных сумм (за вычетом 4 тысяч) нужно заплатить 13%. То есть выигравший миллион заплатит налог с 996 000 рублей, то есть на руки получит 866 520 рублей. От 5 миллионов налог увеличивается до 15%. Платят налог и операторы лотереи. Сейчас он составляет 10% от разницы между суммой доходов и объемом призового фонда, за прошлый год сумма отчислений составила около 3,2 миллиардов рублей. Минфин планирует изменить систему и взимать 5% от всей выручки, а с 2026 года – 6%, таким способом удастся нарастить сборы почти вдвое. Эксперты говорят, что новшество, скорее всего, повлияет на увеличение цены лотерейного билета.

«Ищу жену. О себе: миллионер»

Чаще всего победители лотерей стремятся сохранить анонимность. Но иногда публика все же узнает имена разбогатевших. Так, 1 января 2022 года в трансляции эфира «Русского лото» приняли участие псковичи Роман и Екатерина Варгановы. Ранее они выиграли 1 миллион рублей, а в новогоднем розыгрыше помогли определить имена других счастливчиков. С легкой руки Романа, в которой находился мешок с бочонками, держатели 51 билета выиграли по одному миллиону рублей, а еще 64 билетов - по 750 тысяч. Псковичи получили от ведущего в подарок билеты на рождественский розыгрыш.

В 2011 году «Гослото» сообщило, что новоиспеченный миллионер из Пскова ищет себе жену. 50-летний на тот момент Игорь Кленин, владелец биллиардного клуба, годом ранее выиграл в лотерее «6 из 45» 1 621 313 рублей. До выбора победных чисел в лотерею он играл на протяжении двух лет. А после выигрыша решил узнать, будет ли благосклонна к нему судьба в других сферах и объявил о поиске спутницы жизни.

«Очень надеюсь, что теперь на гребне везения я встречу ту единственную, которую так давно ищу! С молодыми женщинами как-то не складывается, они меня не понимают. А хочется, чтобы был мой человек, чтобы чувствовали друг друга», - делился победитель сокровенным.

На тот момент он рассматривал предложение об участии в программе «Давай, поженимся!» Однако передача с ним в главной роли так и не вышла. Остается надеяться, что свою вторую половинку миллионер нашел самостоятельно.

Игорь Кленин.

В 2012 году в розыгрыше «5 из 36» сумму в 6 975 007 рублей выиграл другой пскович. Широкой публике стали известны его имя, отчество и возраст – Федор Андреевич, 51 год. На момент выигрыша он уже был женат и воспитывал семимесячного сына. Возможно, именно создание семьи принесло ему удачу. Играть в лотереи он начал за три года до выигрыша, когда закрутил роман с будущей женой.

«Моя супруга моложе меня на 24 года, - сообщил везунчик. - Ухаживать за ней я начал несколько лет назад. Ухаживал долго и романтично. А последним доводом, ставшим для нее решающим, было мое обещание стать богатым. Я так ей и сказал: "Поверь, мы будем жить красиво и богато "».

Выигрыш Федор Андреевич пообещал потратить на «любимую семью» и «заботиться о самых близких людях, каждый их день превращая в праздник».

Победителю лотереи из Плюссы Андрею Павлику выигрыш помог взять крутые карьерные вершины. В 2020 году в «Русском лото» на долю сотрудника деревообрабатывающего предприятия выпал приз – автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей. Машиной господин Павлик на тот момент уже владел, рассчитываясь за нее по кредиту. На его погашение и направил выигрыш, оформленный деньгами.

«Благодаря выигрышу, - заявил победитель, - я стал уверенным в себе и инициативным человеком. Это помогло мне начать работу в администрации поселения Плюсса, где я проживаю».

Не просто «начать работу» – возглавить городскую администрацию. Кстати, для этого потребовалась еще одна победа, на этот раз в конкурсе, по результатам которого Андрея Павлика назначили главой администрации поселения.

Смотрите также 26-летний Андрей Павлик избран главой администрации Плюссы

«Я испытал огромное счастье, - не скрывал победитель эмоций. - Поверил в свою удачливость. Мне приятно, что я стал живым примером для односельчан. Теперь соседи начали участвовать в лотереях, и я очень надеюсь, что и моим знакомым повезет».

Администрацию райцентра Плюсса Андрей Павлик возглавляет по сей день.

Валентина Семенова