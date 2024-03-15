Общество

Евгений Скачков покинул пост главного архитектора Пскова

Евгений Скачков покинул пост главного архитектора Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственных источников.

На должность главного архитектора Евгений Скачкова назначили в 2019 году.

Евгений Скачков родился 4 июля 1969 года. По образованию - архитектор. По специальности работает с 1989 года. В разные годы был доцентом кафедры «Строительные конструкции» в БГИТУ Брянска, главным архитектором проектного института ООО ПИИИ «БрянскГражданПроект», главным архитектором Брянской области, председателем правления Брянского отделения Союза архитекторов России. Автор и разработчик документов территориального планирования.