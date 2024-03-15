Евгений Скачков покинул пост главного архитектора Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственных источников.
На должность главного архитектора Евгений Скачкова назначили в 2019 году.
Евгений Скачков родился 4 июля 1969 года. По образованию - архитектор. По специальности работает с 1989 года. В разные годы был доцентом кафедры «Строительные конструкции» в БГИТУ Брянска, главным архитектором проектного института ООО ПИИИ «БрянскГражданПроект», главным архитектором Брянской области, председателем правления Брянского отделения Союза архитекторов России. Автор и разработчик документов территориального планирования.