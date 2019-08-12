Общество

В Пскове выбрали нового главного архитектора

В Пскове конкурсная комиссия выбрала нового главного архитектора. Как Псковской Ленте Новостей рассказала член комиссии, замглавы администрации Пскова Валентина Зубова, новым главным архитектором муниципалитета стал Евгений Скачков.

«Евгений Скачков приступил к работе с начала августа, - отметила Валентина Зубова. - Евгений Скачков дважды участвовал в конкурсе на должность. Первый - был признан несостоявшимся. На втором - было 2 кандидата. Но Евгений Скачков очень хорошо подготовился и выступил, поэтому комиссия была приятно удивлена и выбрала его».

Первый - несостоявшийся - конкурс объявляли в начале апреля, а второй - во второй половине мая.

«В отличие от другого претендента на должность, который имел опыт и желание работать, Евгений Скачков показал архитектурные работы, визуально представил то, над чем работал в Брянской области. У нового архитектора есть видение в отношении исторического поселения. Представления Евгения Скачкова совпадают с нашими представлениями о правилах благоустройства, с нашим подходом касательно облика города, фасадов, с концепцией главного архитектора области Евгения Шапкина», - добавила Валентина Зубова.

Евгений Владимирович Скачков родился 4 июля 1969 года. По образования - архитектор. По специальности работает с 1989 года. В разные годы был доцентом кафедры «Строительные конструкции» в БГИТУ Брянска, главным архитектором проектного института ООО ПИИИ «БрянскГражданПроект», главным архитектором Брянской области, председателем правления Брянского отделения Союза архитекторов России, советником Российской Академии и Строительных Наук. Автор и разработчик документов территориального планирования.