Общество

Псковские девятиклассники попробовали себя в роли ведущего радио «ПЛН FM». ВИДЕО

Учащиеся 9В класса социально-экономического лицея №21 имени героя России С. В. Самойлова во время экскурсии в медиахолдинге «Гражданская пресса» попробовали себя в роли ведущего «ПЛН FM» (102.6 FM).

Детей решили разбить на две группы, чтобы все могли ознакомиться с работой медиахолдинга и задать интересующие вопросы. Девятиклассники вместе со своей учительницей Анной Бредихиной посетили объединенный пресс-центр ПЛН и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM), редакции Псковской Ленты Новостей и «МК в Пскове», а также рабочий кабинет команды ПЛН-ТВ.

В объединенном пресс-центре школьники узнали историю создания радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Также им рассказали о программах, которые выходят на радио, о гостях, которые приходят на эфиры, и о темах, которые обычно выносятся на обсуждение. После теоретической части детей ждал интерактив — некоторым предложили попробовать себя в роли диктора на радио и прочитать свежий выпуск новостей, другие разыграли проведение пресс-конференции в прямом эфире. Ведущие получили темы для обсуждения, придумали свои вопросы, а после задали их гостям — одноклассникам.