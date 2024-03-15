Общество

Девятиклассники ознакомились с работой журналистов «Гражданской прессы»

Учащиеся 9В класса социально-экономического лицея №21 имени героя России С. В. Самойлова побывали на экскурсии в медиахолдинге «Гражданская пресса» сегодня, 15 марта.

Детей решили разбить на две группы, чтобы все могли ознакомиться с работой медиахолдинга и задать интересующие вопросы. Девятиклассники вместе со своей учительницей Анной Бредихиной посетили объединенный пресс-центр ПЛН и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM), редакции Псковской Ленты Новостей и «МК в Пскове», а также рабочий кабинет команды ПЛН-ТВ.

В объединенном пресс-центре школьники узнали историю создания радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Также им рассказали о программах, которые выходят на радио, о гостях, которые приходят на эфиры, и о темах, которые обычно выносятся на обсуждение. После теоретической части детей ждал интерактив — некоторым предложили попробовать себя в роли диктора на радио и прочитать свежий выпуск новостей, другие разыграли проведение прямого эфира. Ведущие получили темы для обсуждения, придумали свои вопросы, а после задали их «экспертам» — одноклассникам.

Внимание школьников привлекла фотогалерея гостей студии, некоторые люди оказались знакомы девятиклассникам. Также дети ознакомились с работой звукорежиссеров, посмотрели, как работает система видеозаписи, и со стороны посмотрели на себя в пресс-центре в качестве ведущих и гостей эфира.

В редакции Псковской Ленты Новостей школьникам рассказали, как публиковались новости 20 лет назад, когда Интернет только начинал появляться, и показали, как работает факс. Также детям объяснили, откуда берутся новости, как они ставятся на сайт ПЛН и в соцсети, некоторые попробовали напечатать новость и опубликовать выпущенный материал в соцсети самостоятельно.

Также ребята узнали, какие новости вызывают наибольший общественный резонанс и какие темы привлекают интерес читателей. Корреспонденты ответили на вопросы школьников и рассказали о своем пути в СМИ.

Гости и сами ответили на вопросы журналистов, поделились своими планами после окончания девятого класса и предпочтениями касаемо будущей профессии.

Затем школьники познакомились с работой редакции, которая представляет федеральное издание в регионе — «МК в Пскове». Здесь они узнали о главном принципе работы журналиста — объективности, о том, как журналисты работают над своими материалами и колонками, и сколько времени уходит на подготовку одного материала.

Особый интерес школьники проявили к криминальным материалам, а также историческим проектам «МК в Пскове».

Кроме того, девятиклассники познакомились с командой ПЛН-ТВ, увидели, как журналисты работают над видеоматериалами ПЛН.

Ранее на экскурсии в медиахолдинге «Гражданская пресса» побывали учащиеся 5А класса социально-экономического лицея №21 имени героя России С. В. Самойлова.