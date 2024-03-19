Общество

Псковские профсоюзы присоединились к празднованию 10-летия присоединения Крыма

Профсоюзные активисты, руководство и аппарат Псковского облсовпрофа совместно с председателями областных профсоюзных организаций приняли участие в праздничном фестивале «Русская весна» в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией, который состоялся в Детском парке в Пскове 18 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Крым наш! Ура! Это большое событие для всей страны и всех нас! Ровно 10 лет назад Крым вернулся домой, в состав Российской Федерации, и псковичи празднуют это великое событие!» – прокомментировал фестиваль председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Напомним, 18 марта текущего года исполнилось 10 лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. В этот день в 2014 году президент Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в статусе равноправного субъекта в состав Российской Федерации.