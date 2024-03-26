Общество

Проверку из-за рубки деревьев в Корытовском лесу начала прокуратура

Проверку по информации СМИ о рубке деревьев в Корытовском лесу проводит Псковская природоохранная межрайонная прокуратура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в 2002 году администрации города Пскова от Псковского лесхоза передали городские леса общей площадью более 1 тысячи га для ведения лесного хозяйства.

В рамках исполнения решения Псковского городского суда, вынесенного в 2019 году по иску природоохранного прокурора, администрация города сформировала и поставила на кадастровый учет земельный участок с видом разрешенного использования – в целях воспроизводства городских лесов и организации лесопарка города Пскова, создано лесничество, утверждены его границы, организованы мероприятия по лесоустройству.

Проверка с выездом на место показала, что рубка деревьев произведена именно в границах земельного участка, отнесенного к городским лесам в районе Корытовского лесопарка, по обе стороны от дорожек, проходящих по его территории. Срублено большое количество деревьев различных пород. В настоящее время осуществляется расчет ущерба, причиненного лесному фонду.

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Лесной кодекс Российской Федерации относит городские леса к категории защитных лесов, которые имеют особо ценное значение и особый правовой режим использования, охраны, защиты и воспроизводства. Полномочия органов местного самоуправления в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, определены в статье 84 Лесного кодекса Российской Федерации, отметили в прокуратуре.

Снос зеленых насаждений, произрастающих на территории городских лесов, допускается только при наличии правоустанавливающих документов.

После определения размера причиненного городским лесам ущерба будет решен вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела по статье 260 Уголовного кодекса – незаконная рубка лесных насаждений.

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Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка на предмет полноты принимаемых органом местного самоуправления мер в рамках осуществления муниципального лесного контроля.