Общество

Мошенники начали наживаться на жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

После теракта в «Крокус Сити Холле» мошенники активизировались и придумали новый вид обмана, сообщили в Роскачестве.

На этот раз мошенники используют публикуемые данные погибших. С их помощью они создают копии страниц жертв теракта или их родственников и собирают деньги якобы на похороны и другие расходы, пишет RuNews24.

В Роскачестве призвали не переводить деньги в странные или несуществующие благотворительные фонды. Перед отправкой необходимо все тщательно проверить.

Напомним, стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор.

По данным председателя СК Александра Бастрыкина, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.