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40 человек погибли от огнестрельных ран в «Крокус Сити Холле»

От огнестрельных ранений в теракте 22 марта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, от пожара - 45 человек, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании по мерам, принимаемым после теракта.

«Погибли на месте теракта 137, двое скончались в лечебных учреждениях. От огнестрельных ранений погибло 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран - два человека. В результате пожара - от воздействия высокой температуры и от продуктов горения - погибло 45 человек. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека», - приводит слова Бастрыкина РИА Новости.

При задержании террористов были обнаружены два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами и бутылки с остатками бензина.

«На месте происшествия при осмотре обнаружены и изъяты два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами, бутылки с остатками бензина. Осмотр места происшествия продолжается с участием специалистов-криминалистов, экспертов следственного комитета РФ», - рассказал Бастрыкин в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых - дети. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.