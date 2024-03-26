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Общество

Госдума приняла закон о захоронении бойцов Росгвардии на воинских кладбищах

26.03.2024 21:40|Псков

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, который предполагает погребение на воинских кладбищах сотрудников Росгвардии, погибших при прохождении военной службы.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов «Единой России». Согласно принятой инициативе право на погребение на воинских кладбищах распространяется на военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, росгвардейцев, добровольцев, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, органов противопожарной службы, таможни, которые погибли в результате ранения, заболевания при исполнении военной службы, а также в период исполнения обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, пишет РИА Новости.

Согласно закону их погребением, а также изготовлением и установкой памятников будут заниматься федеральные органы исполнительной власти, в которых эти лица служили.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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