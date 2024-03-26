Общество

Шеринговые компании просят унифицировать в регионах размещение электросамокатов

Компании-операторы средств индивидуальной мобильности (СИМ) просят правительство разработать общие рекомендации по регулированию их размещения в регионах. Представители отрасли обеспокоены тем, что в некоторых муниципалитетах рассматривают возможность ограничивать размещение СИМ, говорится в письме Ассоциации операторов микромобильности на имя зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина.

«В городе Перми проходит процедура внесения изменений в правила благоустройства территории, содержащих запрет на размещение СИМ в границах городского центра и на магистралях городского значения. По сути — запрет на осуществление деятельности на определенной части территории, то есть, территориальная дискриминация», — указано в письме.

Те или иные ограничения планируют вводить в Улан-Удэ, Чебоксарах, Новосибирске, Череповце, Дзержинском, Лыткарине и Калуге, указано в документе. Такой подход ведет к избыточным требованиям к операторам СИМ, добавили считают в ассоциации.

Компании просят унифицировать подходы к регулированию размещения СИМ в муниципалитетах «в соответствии с заложенным федеральным вектором развития отрасли», пишут «Известия».

Нужны методические рекомендации для регионов о принципах и подходах к нормативно-правовому регулированию СИМ, считают в ассоциации.