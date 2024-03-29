Общество

30 лет «Следу Пантеры»: Анна Шуняева об итогах работы поисковой организации

Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След "Пантеры"» была образована 29 марта 1994 года. Сегодня, в день 30-летия организации, председатель регионального отделения «Следа "Пантеры"» Анна Шуняева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала об итогах деятельности организации за 30 лет ее существования и планах на 2024 год.

Анна Шуняева. Фото из личного архива

— Сколько поисковиков объединяет «След "Пантеры"»? много ли новеньких в организации, охотно к вам идет молодежь?

— Наша организация считается одним из старейших в России поисковых движений и сегодня отмечает своё 30-тилетие. В настоящее время «След "Пантеры"» включает 29 поисковых отрядов и более 250 активных поисковиков. Это и молодые поисковики, и опытные взрослые поисковики. У нас в организации четыре отряда, которые работают с молодежью. Это молодежные поисковые отряды. Поисковый отряд «Грифон» в Новосокольническом районе, поисковый отряд «Журавли» в Дедовичском районе, поисковый отряд «Неизвестный солдат» в Гдовском районе и поисковый отряд «Юный поисковик» в Пскове. Молодежь активно присоединяется к нашей работе. Зачастую бывает так, что ребята приходят в поисковые отряды и потом подключают к этой деятельности своих родителей. Но и бывает наоборот, когда, конечно же, родители выезжают на поисковую работу, у них потом появляются дети, и они их также приобщают к поисковой работе. Целыми семьями выезжают в экспедиции, работают.

В рамках своей деятельности поисковики Псковской области ежегодно проводят «Вахты Памяти», выезжают в районы поиска, ведут раскопки на местах боев, принимают поисковые отряды из других субъектов и стран.

— В каких районах чаще всего работаете?

— Чаще всего поисковые работы проходят на юге области, так как там проходили наиболее ожесточенные бои. Но и на севере области проходят региональные «Вахты памяти», поисковики активно работают.

— Расскажите о самых значимых итогах «Следа Пантеры» за последние 30 лет, чего организация смогла добиться?

— В результате всех мероприятий за эти годы были найдены и захоронены останки более 23 000 воинов Советской Армии, установлены имена более 2500 неизвестных Героев, найдены их родственники, поднята техника времён Великой Отечественной войны. На территории области обнаружено и поднято 16 танков Т-34, установлено более 100 мест падения самолётов. Часть поднятых танков установлены в следующих местах: Москва (Поклонная Гора) – «Доватор», «От рабочих Казахстана»; Новосокольники (Псковская область) – «Скоростной»; Остров (Военно-исторический музей Псковской области) – «Смелый»; город Кубинка (Музей бронетанковой техники и вооружения) – 12 единиц бронетехники.

Кроме того, активно ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи.

— Какие результаты принес 2023 год?

— За 2023-й найдено и захоронено более 500 воинов Красной Армии, установлены имена 12 из них. Завершены работы по подъему самолета из озера Смертное Новосокольнического района. В результате найдены фрагменты самолета ЯК-9Т и останки летчика - Кушкова Павла Ивановича. В настоящий момент найдены родственники Героя.

— Как планируете отметить 30-летие организации?

— Конечно, этот год юбилейный, запланирован ряд мероприятий. 29 марта, в день образования нашей организации, будет проходить торжественное мероприятие в «Доме офицеров» с концертной программой, чествованием ветеранов и активистов движения. Будет работать выставка о нашем движении.

— Какие планы у «Следа Пантеры» на предстоящий год?

— Мы планируем проведение поисковых мероприятий. Это наша традиционная «Вахта памяти», которая пройдет с 25 апреля по 8 мая в Пустошкинском районе, международная молодежная вахта памяти «Невельский Фронт» с 1 по 10 августа. Также в этом году будет продолжаться работа поискового отряда «Забытый батальон» в Себежском районе.

Анна Шуняева передает медаль «За отвагу» внучке участника Великой Отечественной войны. Совместный круглый стол Псковского отделения РВИО и Псковского музея-заповедника, 9 ноября 2023 года.

— Как вы можете оценить опыт взаимодействия с региональным отделением Российского военно-исторического общества?

— Да, мы взаимодействуем с РВИО, и хотелось бы более активного сотрудничества. Совместно работаем с поисковыми отрядами.

Беседовала Анастасия Мишуковская